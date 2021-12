Prof. Bugaj: Opozycja jest całkowicie nieaktywna, nie przedstawia alternatyw

Bugaj skomentował zachowania obecnej polskiej klasy politycznej w rozmowie z portalem polskatimes.pl.

Rząd a opozycja

Prof. Ryszard Bugaj podkreśla, że krytycznie odnosi się do ostatnich działań rządzących, ale jednocześnie kompletnie nie przekonuje go opozycja. W jego odczuciu jest ona zdecydowanie zbyt mało aktywna na scenie politycznej oraz nie przedstawia alternatyw do rządowych propozycji.

– Obawiam się takiej sytuacji po następnych wyborach, takiego impasu, który już w tej chwili daje trochę o sobie znać, to znaczy, że jeżeli opozycja zwycięży, to będzie wielobarwna i zwycięży niedużą różnicą głosów. Taki impas jest potencjalnie bardzo groźny. To impas, który powstaje w systemach demokratycznych wtedy, kiedy przeciążenie tych systemów demokratycznych jest bardzo poważne, to znaczy polaryzacja przekroczy pewne granice. Obawiam się, że przekracza – stwierdził profesor.

– PiS może liczyć na opozycję w tym sensie, że opozycja jest całkowicie nieaktywna. To znaczy jest aktywna tylko w bezustannym tłuczeniu PiS. Natomiast nie przedstawia alternatyw – powiedział doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I dodał: "Jak patrzę na przykład na pana Giertycha, który koniecznie chce zostać jednym z liderów opozycji, to ciągle jestem w tej dziwnej sytuacji, że wolę być pod uciskiem Kaczyńskiego niż pod ochroną Giertycha".

Inflacja w Polsce

Ekonomista odniósł się również do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju. – Opanowanie tego rodzaju kosztowej inflacji przy pomocy instrumentów polityki pieniężnej jest teoretycznie możliwe. Tylko że trzeba zastosować drastyczne środki. To znaczy, powinna być ogromna podwyżka stóp procentowych – oznajmił Ryszard Bugaj.

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe dwa razy w przeciągu kilkunastu tygodni. Ostatni raz taka sytuacja zdarzyła się w Polsce dziewięć lat temu.

Natomiast Główny Urząd Statystyczny poinformował ostatnio, że inflacja konsumencka w listopadzie 2021 roku wzrosła już do poziomu 7,7 proc. Miesiąc wcześniej wynosiła 6,8 proc. To najwyższy odczyt od grudnia 2000 roku, czyli 21 lat.

Czytaj też:

"Polską rządzą Mejzy". Tusk skomentował inflację i pandemię w krajuCzytaj też:

"Pojawiają się próby obalenia polskiego rządu". Glapiński zaskakuje