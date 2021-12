Rozenek o przeciwnikach szczepień. "Są po złej stronie mocy"

Trwa akcja szczepień. Od pewnego czasu można przyjmować dawkę przypominającą (w przypadku preparatów dwudawkowych to trzecia dawka, a jednodawkowych – J&J – druga dawka). Kolejną dawkę szczepionki przyjął już premier Mateusz Morawiecki.

"Zdrowie jest bezcenne"

Dawkę "przypominającą" przyjęła także Małgorzata Rozenek-Majdan. Celebrytka związana ze stacją TVN podzieliła się tym faktem na Instagramie. Zwróciła się także wprost do przeciwników obowiązku szczepień.

"To już moja 3 dawka ✌️ i z każdą kolejną jakby energii przybywa 😉 kochani to ten przypadek w którym „szkiełko i oko” jednak znaczą więcej niż „czucie i wiara” DBAJCIE O SIEBIE ❤️P.s szanuje wszystkich ludzi i staram się wszystkich zrozumieć, ale do wszystkich antyszczepionkowców: to Wy jesteście po złej stronie mocy 🤷‍♀️ i chociaż moje zdolności do monetyzowania rzeczywistości są legendarne😉 to za ten post mi nikt nie zapłacił 😁 bo zdrowie jest bezcenne😁 nie zapraszam do dyskusji 💁‍♀️ ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Damy radę" – pisze Rozenek-Majdan.

instagram

Obowiązkowe szczepienia w całej UE?

Szefowa KE oświadczyła w środę na konferencji prasowej w Brukseli, że dyskusja na temat ewentualnych obowiązkowych szczepień na COVID-19 w Unii Europejskiej powinna być prowadzona, ale jest to wyłączna kompetencja państw członkowskich.

Von der Leyen odpowiadała na pytanie jednej z dziennikarek o przymus szczepień i propozycje greckiego rządu, by karać grzywną w wysokości 100 euro osoby powyżej 60 roku życia, które nie zaszczepią się do połowy stycznia 2022 r.

Czytaj też:

Kolejna fala epidemii? Prof. Horban: Obawiam się, że wzrost nastąpi w lutym