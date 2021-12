Nowa siła w Parlamencie Europejskim na horyzoncie? W sobotę ważne spotkanie

W skład nowej frakcji mają wchodzić posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, węgierskiego Fidesu, włoskiej Ligi, austriackiej FPÖ, francuskiego Zjednoczenie Narodowe, niemieckiego AFD i hiszpańskiego VOX.

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Interią potwierdził, że w sobotę odbędzie się w Warszawie spotkanie przedstawicieli wszystkich partii, które sygnowały w lipcu porozumienie dotyczące współpracy. Rozmówca portalu zaznaczył jednak, że nie wie, co wyniknie ze spotkania.

Inny polityk jasno zadeklarował, że "na dzień dzisiejszy nie potwierdza tych rewelacji".

Salvini się wypisuje

Co ciekawe, o sobotnim spotkaniu w Warszawie donosi również "La Repubblica" w tekście zatytułowanym "Do widzenia, Warszawo". We włoskim piśmie czytamy, że Matteo Salvini zrezygnował z wizyty w stolicy Polski. Polityk ma się nie zgadzać z wizją współpracy proponowaną przez PiS, który dąży do zbudowania nowej siły w Parlamencie Europejskim w Opaciu o Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Obecnie tę frakcję współtworzą rywalizujący z Salvinim Bracia Włosi Giorgii Meloni. Rozczarowany postawą PiS Salvini miał nadzieję na budowę od podstaw zupełnie nowej frakcji w Brukseli.

Hołownia krytykuje Kaczyńskiego i Orbana

1 grudnia doszło do spotkania Szymona Hołowni z kandydatem zjednoczonej opozycji węgierskiej na premiera Péterem Márki-Zayem. Na zakończenie spotkania liderzy Polski 2050 i Mindenki Magyarországa (partii politycznej Wszyscy Węgrzy) podpisali wspólne oświadczenie, potępiające plany wejścia PiS i Fidesz do frakcji politycznej w PE, w skład której mieliby wejść przedstawiciele partii nacjonalistycznych.

"Zdecydowanie potępiamy plany dotyczące wejścia partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i partii Fidesz Viktora Orbana do frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim, tworzonej przez partie znane z aktywności o charakterze nacjonalistycznym i protekcjonistycznym, a także przez ugrupowania sprzyjające destabilizującym działaniom Kremla" – napisano w oświadczeniu.

"Formacje takie jak francuskie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, włoska Lega Matteo Salviniego, czy niemiecka Alternative fur Deutschland prowadzą działania niezgodne z polską i węgierską racją stanu. Ich aktywność obliczona jest na osłabienie funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, a tym samym na obniżenie poziomu naszego wspólnego bezpieczeństwa" – podkreślono.

"Nieporadność, tchórzostwo i kłótliwość polityków partii kierowanych przez Viktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego destabilizują Unię, zaś ich działania podważają znaczenie traktatów, które legły u podstaw powstania Wspólnoty i jej rozwoju" – stwierdzono w oświadczeniu.

Czytaj też:

Hołownia spotkał się z kandydatem węgierskiej opozycji na premieraCzytaj też:

Były włoski minister stanął przed sądem. Grozi mu 15 lat więzienia