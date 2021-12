Kraskę zapytano o przymusowe certyfikaty: Pozostaje w sferze marzeń

Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, m.in. zakaz lotów z siedmiu krajów Afryki i zmiana limitów obowiązujących w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach.

Wiceszef MZ pytany w Programie I Polskiego Radia, co sądzi o uzależnieniu dostępu do niektórych miejsc publicznych od posiadania certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19, stwierdził, że "każda metoda, która będzie powodowała, że pójdziemy do punktu szczepień i przyjmiemy szczepionkę jest dobra".

– To jest czasem troszkę wymuszanie pewnych reakcji. Od początku pandemii staraliśmy się przekonywać od szczepień, ale jak pokazują statystyki, nie zawsze to działa. Bardzo mnie to dziwi – powiedział Kraska.

Przymus certyfikatów?

Wiceminister był pytany, czy można by było egzekwować w Polsce obowiązek posiadania certyfikatu szczepień w dostępności do miejsc publicznych. – W krajach Europy Zachodniej, mimo obostrzeń, także spotkało się to z dużą reakcją osób, które są temu przeciwne. Nie jest to dobry moment, kiedy ludzie wychodzą na ulicę i protestują – ocenił Kraska.

W odpowiedzi na stwierdzenie dziennikarza, że "liczba zgonów osób z COVID-19 w Hiszpanii i Portugalii jest dużo mniejsza", wiceszef MZ powiedział: "dlatego my też bardzo intensywnie o tym myślimy, być może jakieś decyzje będą podjęte".

Kraska dopytywany, jakie decyzje zostaną podjęte i kiedy można się ich spodziewać, odparł, że "na razie jest to w sferze naszych marzeń i dyskusji".

27 tysięcy nowych zakażeń

O 27 tys. 356 nowych zakażeniach koronawirusem poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zmarły 502 osoby zakażone COVID-19.

Wiceszef MZ przekazał w Programie 1 Polskiego Radia, że w szpitalach przybywa pacjentów z COVID-19. Obecnie hospitalizowanych jest 21,5 tys. osób.

Kraska zaznaczył, że "w statystykach wydaje się pokazywać stabilizacja". "To kolejny dzień, kiedy liczba nowych przypadków nie rośnie z tygodnia na tydzień".

