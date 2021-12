Dziambor: Nie jest dobrym pomysłem, żeby państwo zmuszało do szczepień

Polityk partii KORWiN mówił o pomyślę obowiązkowych szczepień preparatem przeciwko COVID-19 w Polsce. Parlamentarzysta był w czwartek gościem audycji w Polskim Radiu 24.

Dziambor o szczepieniach

W programie poseł Artur Dziambor został zapytany o to, czy jego mama, która jest z zawodu lekarzem, namawiała go do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. – Szczepienie może i jest dla zdrowia, ale absolutnie nie sądzę, by dobrym było, żeby państwo zmuszało do tego, żeby się szczepić. Rolą państwa jest zachęcanie, a nie zbyt daleko posunięta opiekuńczość – powiedział polityk. – Lekarze mogą mnie zachęcać i namawiać. Mnie przekonają, bo ja słucham mądrzejszych od siebie – dodał.

Deputowany koła Konfederacji odniósł się również do projektu ustawy autorstwa części członków klubu Prawa i Sprawiedliwości ws. weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Jakiś czas temu w tej sprawie marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z przedstawicielami opozycyjnych partii politycznych. Dziambor docenił odbycie tego typu konsultacji i stwierdził, że były one potrzebne, aby przypomnieć o funduszu kompensacyjnym dla osób, które zmagały się z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Restrykcje rządowe

Poseł Artur Dziambor skrytykował także restrykcje sanitarne wprowadzane przez rząd, szczególnie zasadę kwarantann. Jednak podkreślił przy tym, że Polska na tle innych krajów europejskich i tak jest "oazą wolności".

– Mam nadzieję, że rząd pozostanie na stanowisku, że nie wprowadzamy kolejnych obostrzeń – powiedział polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość.

"Znając podejście moich rodaków". Duda: Nie wyobrażam sobie tego