Lisicki: Polaków atakuje się za pomoc Żydom. Ziemkiewicz: Izrael nie ma skrupułów

– Decyzja należy do rządu, ale jeszcze ciekawsze są powody, to jest tak naprawdę istota sprawy. Izrael podał, że Polska jest w grupie państw autorytarnych, gdzie panuje totalitaryzm i w związku z tym są to wrogie reżimy. Reżimom, rzeczy tak cennej jak system Pegasus, sprzedawać nie można – wskazuje Paweł Lisicki.

– Jeżeli izraelski Mosad czyta "Gazetę Wyborczą", że reżim Kaczyńskiego już co najmniej 100 tys. osób zamordował... Oczywiście o różne rzeczy można podejrzewać Izrael, ale tam idioci nie są u władzy. Nie są u władzy także ludzie szlachetni ani uczciwi. Izrael od dłuższego czasu prowadzi grę. Ja tłumaczę ją tym, że ta "połatana", przedziwna koalicja rządowa ma również w sobie partyjkę palestyńską, niezbędną do utrzymania większości (...). Rząd próbuje znaleźć zastępczo innego wroga niż Arabowie i znalazł go w postaci Polski – komentuje publicysta Rafał A. Ziemkiewicz. Zdaniem komentatora, Polska jest dla Izraela bardzo wygodnym wrogiem, ponieważ właściwie nie ma żadnych narzędzi odwetu.

W nowym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Lisicki i Ziemkiewicz rozmawiają też o poprawności politycznej i pałce na niepoprawnych politycznie, jaką jest dziś rzekomy antysemityzm.