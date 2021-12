"Teraz pozostają znaki zapytania". Niedzielski podał nową liczbę zakażeń

Dzisiaj mamy potwierdzonych wyników zakażeń 26 tys. 965. To jest praktycznie ta sama liczba jaka była w zeszłym tygodniu. To jest mniej więcej o 200 więcej. Ten wzrost jest minimalny można powiedzieć, co znowu potwierdza już kolejny dzień w tym tygodniu, że jesteśmy w punkcie apogeum tej fali. Teraz pozostają znaki zapytania co będzie działo się dalej – mówił Adam Niedzielski w rozmowie z Grzegorzem Kępką w "Graffiti" Polsat News.

– Liczba zgonów to 470. W dalszym ciągu bardzo wysoko, troszeczkę mniej niż w innych dniach tego tygodnia, ale to bardzo wysoka liczba – podkreśla szef resortu zdrowia.

Akcja szczepień w Polsce

Przedstawiciele rządu wciąż podkreślają, że aby wygrać z koronawirusem, musimy się szczepić.

W Polsce dawkę przypominającą (w przypadku preparatów dwudawkowych dawkę trzecią, a w przypadku jednodawkowych – drugą) szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 2 886 618 osób – podano w czwartek na stronach rządowych.

W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 42 033 071 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 456 289 osób.

Dzienna liczba szczepień to 178 425. Łącznie do Polski dostarczono 75 286 960 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 41 997 895 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 594 507 dawek.

Zgłoszono 16 320 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

