Pani Dalli fruwa wysoko. Boże Narodzenie w opałach

Gdyby głupota mogła latać, fruwałaby pani jak gołębica – te słowa ze znanego niegdyś serialu „Szpital na peryferiach” jak ulał pasują do umysłowości komisarz ds. równości, Heleny Dalli, która to całkiem niedawno opublikowała wstęp do dokumentu poświęconego „polityce integracyjnej Unii Europejskiej”.

W tekście, do którego autorstwa pani Dalli z właściwą sobie odwagą (chociaż zapewne lepiej opisywałoby jej zachowanie słowo bezczelność albo tupet) przyznała się opisano kryteria językowe jakimi powinni posługiwać się urzędnicy w relacjach tak między sobą jak i ze światem zewnętrznym. W efekcie z języka powinny zniknąć takie określenia jak Boże Narodzenie – zamiast niego lepiej posługiwać się opisem „okres świąteczny”, podobnie należy dążyć do likwidacji posługiwania się zbyt chrześcijańskimi imionami. Naprawdę, pani Dalli trzepocze skrzydłami pod samym niebem. W Polsce pierwszy o tym pomyśle napisał, cytując włoski dziennik Il Giornale, portal dorzeczy.pl: „W imię polityki równości Komisja Europejska atakuje Boże Narodzenie, zachęcając jednocześnie, aby w trakcie rozmów nie używać zwrotów kojarzących się z chrześcijaństwem. I tak np. zaleca się, aby nie używać sformułowania „okres świąteczny może być stresujący”, ale „okres wakacyjny może być stresujący”. Komisja posuwa się do tego, że odradza nawet używanie imion chrześcijańskich. "Dlatego zamiast »Maria i Jan są parą międzynarodową«, musimy powiedzieć »Malika i Giulio są parą międzynarodową«”. To nie wszystko: „Np. zabronione jest używanie zwrotu „Panna lub Pani”, jak również zabrania się rozpoczynania konferencji od zwrotu w stronę publiczności „Panie i panowie”. Ponadto wykluczone jest organizowanie dyskusji z przedstawicielami tylko jednej płci. Dodatkowo wybierając „obrazy towarzyszące komunikacji", należy się upewnić, że obecne na nich kobiety i dziewczęta "nie są pokazane w domu lub w pasywnych rolach, podczas gdy mężczyźni są aktywni i żądni przygód”.