PiS za segregacją sanitarną. Poseł: Taka ustawa powstanie

Podczas dzisiejszego programu TVN24 Bolesław Piecha zapowiedział, że rząd pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi nowych restrykcji.

– Tak, taka ustawa dotycząca chociażby ograniczenia możliwości korzystania z pewnych imprez, pewnych działań przez niezaszczepionych jest konieczna i ona powstanie. I wtedy dowiemy się jak na tę ustawę zareaguje opozycja – mówił.

Co więcej poseł podkreślił, że takim projektom patronuje kierownictwo partii. – Jestem pewny, że stanie się to niebawem, ponieważ większość posłów, łącznie z szefostwem klubu, jest zainteresowane wprowadzeniem ustawy, gdzie certyfikat covidowy będzie znaczył, będzie przywilejem osób, że się zaszczepiły – mówił poseł.

Jednocześnie polityk stwierdził, że obawy dotyczące ruchów antyszczepionkowych są przesadzone. – One są, będą i to nie jest tak, żeby tych posłów, którzy inaczej myślą, obrażać, ale to nie znaczy, że ta mniejszość ma merdać psem – dodał.

Leszczyna: Macie płaskoziemców

W programie uczestniczyła również poseł Izabela Leszczyna zapewniła, że pomoże rządzącym wprowdzić dodatkowe restrykcje.

–Właściwie cała opozycja demokratyczna, z wyjątkiem Konfederacji, która jest ogromnym szkodnikiem w wielu obszarach życia, ale także w tym i może przede wszystkim w tym obszarze covidowym, bo jest antyszczepionkowa, natomiast cała demokratyczna opozycja mówi jednym głosem. Przynieście ustawę i my za tą ustawa zagłosujemy. Macie antyszczepionkowców, macie Kowalskich, Siarkowskie, niedouczonych płaskoziemców, trudno, pomożemy wam, bo wiemy że chodzi o to by te pół tysiąca ludzi dziennie nie umierało– mówiła Izabela Leszczyna w „Faktach po faktach”.

Czytaj też:

Na policję tylko z tzw. paszportem covidowym? Komenda koryguje kuriozalny komunikatCzytaj też:

Dziambor: Nie jest dobrym pomysłem, żeby państwo zmuszało do szczepień