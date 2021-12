Schetyna zagrozi Tuskowi? Może powstać nowa inicjatywa

W sobotę o sprawie poinformował portal wprost.pl.

Schetyna przeciw Tuskowi

Grzegorz Schetyna przywództwo w Platformie Obywatelskiej sprawował w latach 2016-2020. Po serii wyborczych porażek, na stanowisku zastąpił go Borys Budka. I to mimo że właśnie ten pierwszy był jednych z głównych twórców sojuszy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentu krajowego w 2019 roku, czyli najpierw Koalicji Europejskiej, a następnie Koalicji Obywatelskiej.

Donald Tusk fotel przewodniczącego PO objął ponownie na początku lipca 2021 roku podczas posiedzenia Rady Krajowej partii. Wówczas sam ze stanowiska miał zrezygnować Borys Budka. Niejako w zamian przejął stery w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej, zastępując Cezarego Tomczyka.

Schetyna cały czas ma się czuć stłamszony we własnej formacji politycznej – poinformowało Wprost. W związku z tym, zamierza odbudować swoją pozycję wewnątrz partii. Polityk – według doniesień medialnych – już zawiązał nieformalny sojusz z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Ma on polegać na gromadzeniu ludzi skupionych przy byłym szefie Platformy Obywatelskiej wokół wspólnej inicjatywy obu panów, aby na wypadek pogarszającej się sytuacji w partii stworzyć konkurencyjną listę w wyborach samorządowych, które mają się odbyć jesienią 2023 roku. – Albo Tusk zgodzi się na "jedynkę" na liście dla Grzegorza, albo on razem z Jackiem Sutrykiem wcieli w życie swój plan – powiedział jeden z informatorów, cytowany przez portal wprost.pl.

"Tusk będzie rozliczony"

W październiku tego roku Grzegorz Schetyna w stanowczych słowach skomentował powrót Donalda Tuska do krajowej polityki i Platformy Obywatelskiej w rozmowie ze stacją TVN 24. Stwierdził, że były premier, tak jak każdy przewodniczący partii, będzie rozliczony z tego co udało mu się zrobić po kadencji.

– Platforma Obywatelska jest w dużo lepszej kondycji (...). Jest znowu pierwszą partią po stronie opozycyjnej i ma wielkie możliwości stworzenia konstrukcji politycznej, która pokona PiS – oznajmił Schetyna.

