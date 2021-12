Rewolucja sutenerów

Rewolucja posuwa się jednak nieubłaganie, nawet jeśli ogranicza się do kilkuprocentowej „bańki”, i po rozprawie z „reakcją” przychodzi kolej na mienszewików, eserów i trockistów, słowem – na odstępców we własnym obozie. Doktor Magdalena Grzyb, feministka (co, jak się okazało, przed niczym już nie chroni) i publicystka „Kultury Liberalnej”, zaproszona została tam na wykład w ra-mach Dni przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć.