Niby UE, a jedna mentalne Podkarpacie

Otósh wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej wystosowała pismo, w którym zachęcała do „komunikacji inkluzywnej” wokół tematu Winter Holidays, na Wschód od Krakowa wciąż jeszcze nazywanych Bożym Narodzeniem. Miało to wyglądać w ten sposób, aby pracownicy Komisji unikali wszelkich religijnych odniesień dotyczących zimowych wakacji. Oczywiście wszystko w trosce o to, aby w ramach takiej komunikacji każdy czuł się dobrze, może z wyjątkiem chrześcijan, którzy tradycyjnie zawłaszczają sobie ten okres.