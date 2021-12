Jeden z najbardziej prominentnych polityków obozu rządzącego zakochał się

Ledwie z COVID wykaraskał się szef jednej z cywilnych służb, a innego szefa służby specjalnej – tym razem wojskowej – do-padła równie ciężka przypadłość. Chodzi o problemy sercowe. To zresztą ostatnio plaga. Przypomnijmy, że z powodu serca na zwolnienie musiał się udać szef dyplomacji. I powiedzcie nam, że bycie ministrem to nie jest stresująca robota. Gwoli wyjaśnienia – szefowie służb specjalnych są tytułowani ministrami. Kolejnego szefa służby dopadła inna przypadłość. Nie wiemy, jak ją nazwać, może: czasowa dysgeneralizacja? Na 11 listopada miał on dostać na pagony wężyki generalskie. Nie dostał, bo na wniosku zabrakło kontrasygnaty premiera. Następna okazja nadarzy się dopiero 3 maja lub 15 sierpnia.