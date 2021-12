Fogiel zapytany o słowa Kaczyńskiego, że PiS ma z Le Pen tyle wspólnego co z Putinem

Liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego (wcześniej Front Narodowy) jest postacią budzącą w związku z warszawskim wydarzeniem największe zainteresowanie i emocje ośrodków medialnych, szczególnie tych nastawionych niechętnie do europejskich polityków kojarzonych z poglądami konserwatywnymi czy uniosceptycznymi. Le Pen, podobnie jak inni obecni na spotkaniu politycy, określana jest jako reprezentantka „skrajnej prawicy”.

Co Kaczyński powiedział o Le Pen w 2017 roku?

Media zwróciły uwagę, że cztery lata temu Kaczyński zdecydowanie odcinał się francuskiej polityk. Po informacji „Rzeczpospolitej”, jakoby Le Pen złożyła PiS-owi ofertę współpracy na rzecz demontażu Unii Europejskiej, udzielił wypowiedzi, która jest dziś szeroko przypomina.

– Wszelkiego rodzaju sugestie, że my chcemy sami czy z panią Le Pen, z którą mamy tyle wspólnego mniej więcej, co z panem Putinem, wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, są po prostu oszustwem, manipulacją i niczym więcej. Są nadużyciem. Każdy, kto się posługuje tego rodzaju stwierdzeniami, po prostu kłamie, manipuluje, wprowadza w błąd opinię publiczną – powiedział wówczas lider PiS.

"Błądzić jest rzeczą ludzką"

Podczas sobotniej konferencji prasowej polityków PiS, odpowiedzi na pytanie dziennikarzy dotyczące wypowiedzi Kaczyńskiego udzielił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

– Bardzo się cieszymy, że pani Le Pen również przez te lata zbliżyła się do tych idei, które jako europejska prawica, europejscy konserwatyści głosimy. Błądzić jest rzeczą ludzką – stwierdził.

– Pani Marine Le Pen, w przeciwieństwie do wielu polityków tworzących Europejską Partię Ludową albo europejską socjaldemokrację, nie pracuje w żadnej z rosyjskich spółek energetycznych i to myślę, jest odpowiedź na to pytanie. To znana przypowieść o drzazdze i belce – powiedział Radosław Fogiel.

Warsaw Summit

Podczas sobotniego wydarzenia spotkali się liderzy 13 europejskich partii politycznych deklarujących konserwatywne wartości i sprzeciwiających się dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Rozmawiano o przyszłości Europy.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego Fideszu Victor Orban, liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, oraz przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascal, przewodniczący partii Interes Flamandzki Toma Van Grieken czy przewodniczący Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej Martin Helme.

Politycy PiS po Warsaw Summit: Jest wielki potencjał politycznyCzytaj też:

