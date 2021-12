Macierewicz: Odrzucamy hegemonię Niemiec w Europie

Były wiceminister obrony narodowej był w sobotę gościem jednej z audycji na antenie Polskiego Radia 24.

Macierewicz o Warsaw Summit

4 grudnia 2021 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Warsaw Summit. Podczas wydarzenia spotkali się liderzy 13 europejskich partii politycznych deklarujących konserwatywne wartości i sprzeciwiających się dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Rozmawiano o przyszłości Europy. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Na ich zaproszenie do stolicy Polski przybyli tego dnia m.in. szef węgierskiego rządu Victor Orban i Marine Le Pen z francuskiego Zjednoczenia Narodowego.

Antoni Macierewicz podczas radiowego programu stwierdził, że rzeczą, która łączy wszystkie konserwatywne partie europejskie jest stosunek do Unii Europejskiej jako wspólnoty ojczyzn. – Jest zgoda co do odrzucenia niemieckiego planu stworzenia jednego państwa europejskiego i narzucenia hegemonii niemieckiej całej Europie. To było absolutnie jednoznaczne i było podkreślane we wszystkich wypowiedziach – oznajmił.

Polityk PiS dodał, że drugim elementem jest "jednoznaczne odrzucenie ideologii gender".

Nowy rząd Niemiec

Macierewicz odniósł się również do zapisu w umowie koalicyjnej nowego rządu Republiki Federalnej Niemiec, a mianowicie – dążeniu do federalizacji Unii Europejskiej.

– Nie ma wątpliwości, że taki jest właśnie niemiecki plan. On nie ogranicza się do stworzenia jednego państwa europejskiego. Nie ogranicza się do narzucenia hegemonii niemieckiej, ale także zawiera niesłychanie groźne, antycywilizacyjne koncepcje ideologiczne – mówił marszałek senior.

– Trzeba przeciwstawić się tej narzucanej koncepcji rewolucyjno-ideologicznej, która została wyłożona na stół przez nowy rząd niemiecki – dodał.

