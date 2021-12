Po węgierskim show płyta w Polsce

RADOSŁAW WOJTAS II – To jest „Toccata e-moll”, skomponowałem ją na początku tego roku. W tej formie skomponowałem już dwa utwory. Jest to jeden z moich ulubionych. Utwór wymaga szybkiej sprawności palców. Jeśli ma się zimne palce, to wtedy ciężej jest ten utwór zagrać – powiedział Radiu Lublin Miłosz Bachonko.

I przyznają Państwo, że kiedy czyta się te słowa, ma się wrażenie, że wypowiada je poważny, doświadczony muzyk.