Piotrowski: Złożyłem zawiadomienie do prokuratury w sprawie ministra Niedzielskiego

Rząd pracuje nad regulacjami dotyczącymi segregacji sanitarnej. Podczas piątkowego programu TVN24 potwierdził to Bolesław Piecha. – Taka ustawa dotycząca, chociażby ograniczenia możliwości korzystania z pewnych imprez, pewnych działań przez niezaszczepionych jest konieczna i ona powstanie. I wtedy dowiemy się, jak na tę ustawę zareaguje opozycja – mówił poseł PiS.

W programie uczestniczyła również poseł Izabela Leszczyna, która zapewniła, że KO pomoże rządzącym wprowadzić tego typu „restrykcje”. Polityk straszyła też tzw. antyszczepionkowcami, jak część środowisk politycznych i medialnych nazywa ludzi, którzy nie godzą się na zmuszanie do szczepień na COVID-19. – Przynieście ustawę i my za tą ustawa zagłosujemy. Macie antyszczepionkowców – mówiła pogardliwie o pośle Kowalskim i poseł Siarkowskiej. – Niedouczonych płaskoziemców. Trudno, pomożemy wam – zadeklarowła Leszczyna.

Piotrowski: Niedzielski nadużywa uprawnień

Mirosław Piotrowski był pytany o kwestię obostrzeń na antenie telewizji internetowej tvPolska. Były europoseł poinformował, że złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z artykułu 231 k.k., sankcjonującego niedopełnienie obowiązków.

– Obostrzenia zapowiada w Polsce pan minister Niedzielski, który jest ekonomistą. Wielokrotnie mówiłem, że od roku nie mamy w Polsce Głównego Inspektora Sanitarnego, który powinien wypowiedzieć się na ten temat. To on powinien sugerować bądź wprowadzać jakieś rozwiązania. Według polskiego prawa Głównym Inspektorem Sanitarnym może być osoba, która jest lekarzem i ma odpowiednią specjalizację. W tej chwili nie ma takiej osoby. Minister nie rozpisał nawet konkursu na to stanowisko. To nie jest jego widzimisię, tylko obligują go do tego przepisy – tłumaczył Piotrowski.

Polityk podkreślił, że decyzje Niedzielskiego w zakresie obostrzeń to kpina. – Niestety wpisują się one w przekaz dnia kierowany do nas może nie z RPA, skąd przychodzi nowa mutacja, lecz od przywódców krajów Unii Europejskiej, a nawet spoza UE – od Gatesa czy Sorosa – wskazał były eurodeputowany.

"Wiedzą, że to nielegalne"

Piotrowski nawiązał również do kwestii nielegalności covidowych restrykcji. Przytoczył w tym zakresie fragmenty rozporządzeń Rady Europy, PE i Rady UE, zakazujące dyskryminacji niezaszczepionych na COVID-19.

– Z jednej strony mamy sytuację więcej niż kuriozalną, czyli praktyczną. Z drugiej strony mamy teorię i prawo. Osoby, które wpływają i wręcz wymuszają na pracodawcach, aby wprowadzały tego typu restrykcje, zdają sobie sprawę, że to wszystko jest nielegalne. (…) Osoby, które narzucają te bezprawne restrykcje doskonale zdają sobie z tego sprawę – powiedział Piotrowski.

