Polityk Konfederacji wyjaśnił, co się dzieje na granicy

"Mężczyzna szantażuje Cię, że jeśli nie wpuścisz go do mieszkania to zostawi swoje dziecko na noc w lesie. Nie wpuszczasz go i informujesz policję. Kto jest winny narażenia bezpieczeństwa dziecka? Ty czy szantażysta?" – napisał w niedzielę na portalu społecznościowym Twitter Witold Tumanowicz, członek Rady Liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość z ramienia Ruchu Narodowego.

Sytuacja na granicy

Nie ustaje kryzys migracyjny sterowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Codziennie grupy nielegalnych imigrantów próbują przedostać się z Białorusi na terytorium Polski, forsując siłowo zasieki. W niedzielę Straż Graniczna poinformowała o 43 próbach przejścia przez granicę białorusko-polską w sposób nielegalny. Wydano siedem postanowień o opuszczenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, za pomoc imigrantom zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy.

Ubiegłej doby do szturmów polskiej granicy wschodniej z udziałem ok. 30 osób doszło w miejscowości Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim. Od początku 2021 roku polska Straż Graniczna odnotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

Od 1 grudnia b.r. do 1 marca 2022 roku na mocy rozporządzeń wydanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie Polski przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania z kilkoma wyjątkami. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Sankcje na Białoruś

W związku z wywołaniem procesu nielegalnej imigracji do krajów Unii Europejskiej, Unia Europejska nałożyła sankcje na Białoruś.

Konsekwencje dotkną zarówno osoby, jak i przedsiębiorstwa, które w jakiś sposób były bądź są zaangażowane w uruchomienie i sterowanie procesem migracyjnym z terytorium Białorusi do Polski, Litwy oraz Łotwy z wykorzystaniem cudzoziemców z krajów Bliskiego Wschodu.

