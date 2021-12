Żegnaj, kolonio kochana?

Chodzi o to, że Francja wprowadziła tam takie obostrzenia, które ma u siebie, i kolonie się wzburzyły. Doszło wręcz do rewolucji, gdy wprowadzono na modłę francuską paszporty covidowe i obowiązek szczepień, chociażby dla medyków. Francja jeszcze latem wysłała tam wojsko i pomoc medyczną, bo sytuacja epidemiologiczna nie była najlepsza. I teraz wojsko ma co robić, ale nie z COVID, tylko z zamieszkami.