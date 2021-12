Marian Kołodziej

Należał do pokolenia, które później nazwano pokoleniem Kolumbów. Po klęsce września 1939 r. rozpoczął niepodległościową działalność konspiracyjną. Wraz z przyjaciółmi planowali przedarcie się na Zachód, by dołączyć do polskich oddziałów i kontynuować walkę z Niemcami. Po dekonspiracji 14 czerwca 1940 r. pierwszym transportem trafił do KL Auschwitz gdzie dostał numer 432. Podczas jednego z obozowych apeli był świadkiem dobrowolnego zgłoszenia się św. Maksymiliana Kolbego na śmierć zamiast wyznaczonego do egzekucji Franciszka Gajowniczka.