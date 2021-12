Poseł Solidarnej Polski: Należy odwołać Czarzastego

"Nihil novi. Postkomuniści chcą znów segregować polskich obywateli. Odbierać milionom Polaków prawa i wolności konstytucyjne. Najgłośniej za dyskryminacją Polaków krzyczy... ubabrany w PRL postkomunista Włodzimierz Czarzasty, którego w grudniu należy odwołać z funkcji wicemarszałka Sejmu" – napisał w niedzielę na Twitterze poseł Kowalski.

Obowiązek szczepień

Chodzi o pomysł obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19, który posłowie Lewicy przedstawili podczas niedzielnej konferencji prasowej w Warszawie.

– Od blisko czterech tygodnik premier Morawiecki i minister Niedzielski nie zrobili nic, żeby ograniczyć wzrost zachorowań, a jednocześnie nie mówią nic na temat zastraszających statysty (...). W Polsce mamy bardzo dużo ludzi w szpitalach, którzy są niezaszczepieni. 88 proc. wszystkich osób hospitalizowanych, to ludzie niezaszczepieni – powiedział Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy.

– Wnosimy jednoznaczny projekt ustawy. Taki, który naszym zdaniem pomoże Polkom i Polakom. Osoby dorosłe są zobowiązane do poddania się szczepieniom. Jeżeli ktoś będzie unikał szczepień, uważamy, że powinien podlegać karze grzywny – mówił Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Polacy zabrali głos

43,5 proc. respondentów uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe. Przeciwnego zdania jest 40,8 proc. badanych. Wynika tak z sondażu firmy SW Research dla portalu rp.pl. 15,7 proc. osób nie miało wyrobionego zdania w tej spawie.

– Ja uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej narażone z jednej strony, a z drugiej – odpowiadają w sensie społecznym za zwiększone ryzyko transmisji, to z mojego punktu widzenia rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień – oznajmił na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

