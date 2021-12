Kosiniak-Kamysz: Apeluję do resztek przyzwoitości premiera

Władysław Kosiniak-Kamysz komentował w niedzielnych "Faktach po Faktach" sobotnie spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych z premierem Morawieckim i wicepremierem Kaczyńskim. Politycy sprzeciwili się forsowanym przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pomysłom na federalizację UE i podkreślili, że Wspólnota składa się z suwerennych i niepodległych państw.

Warsaw Summit

Opozycja skrytykowała Morawieckiego i Kaczyńskiego za siadanie do rozmów z politykami, którzy sprzeciwiają się ściślejszej integracji europejskiej. Zarzucają także, że przybyli do Warszawy partyjni liderzy, jawnie bądź pośrednio, wspierają prezydenta Rosji Władimira Putina.

W podobnym tonie wypowiadał się prezes PSL. Jego zdaniem, Polska powinna prowadzić dialog z politykami proeuropejskimi.

– Polska powinna zwracać się do tych, którzy chcą współpracy w ramach UE, a nie do tych, którzy chcą Unię od środka rozwalić. Bycie patriotą nie stoi w sprzeczności z byciem zwolennikiem członkostwa we Wspólnocie – powiedział.

Kosiniak-Kamysz zaapelował także do premiera Morawieckiego.

– Apeluję jeszcze raz do resztek przyzwoitości premiera: żadnych ustaw skłócających nas z Unią Europejską i USA. Dobre stosunki z naszymi partnerami są polską racją stanu i dają nam gwarancję bezpieczeństwa – stwierdził.

Obowiązkowe szczepienia

Polityk odniósł się także do zaprezentowanego w niedzielę projektu obowiązkowych szczepień autorstwa Nowej Lewicy.

Kosiniak-Kamysz wykorzystał ten temat do skrytykowania ministra zdrowia.

– Minister Adam Niedzielski całkowicie abdykował w walce z pandemią. Ma on wszystkie narzędzia aby wpisać na listę obowiązkowych szczepień konkretne szczepionki. Prawo i Sprawiedliwość jest jednak zakładnikiem środowiska antyszczepionkowych – powiedział.

Prezes PSL wskazał także, co jego partia robi, aby przekonać Polaków do szczepień.

– Jako ludowcy robimy jak najwięcej by zachęcać do szczepień. Zaszczepiłem się by pokazać, że jest to szansa na uratowanie zdrowia i życia. Rządzący nie chcą w tym temacie współpracować i nie przejawiają żadnych inicjatyw – powiedział.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz ponownie wybrany na prezesa PSLCzytaj też:

Prezes PSL: Rząd abdykował z zarządzania ochroną zdrowia