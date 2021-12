Lider AgroUnii szokuje: Dostęp do żywności będzie zagrożony

Działacz był gościem poniedziałkowego wydania "Sedna Sprawy" w Radiu Plus. Został zapytany m.in. o zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej.

Dostęp do żywności

Zdaniem Michała Kołodziejczaka, polskie rolnictwo nie jest obecnie w najlepszej formie. – To sprawy, które dotyczą wszystkich. Supermarkety i pośrednicy kupują bardzo tanio i sprzedają drogą. Towary, które powinny być w przystępnych cenach są sprzedawane jak dobra luksusowe. Dojdzie do tego, że ludzie będą woleli kupić kilogram pomarańczy niż kilogram ziemniaków, czegoś co powinno być sprzedawane z normalną marżą. Żywność nie będzie dostępna dla zwykłych ludzi, bo jej cena będzie zbyt wysoka. Dostęp do żywności będzie zagrożony przez oligopole – powiedział.

Wyznaczenie maksymalnych marż dla warzyw, owoców i mięsa to jeden z postulatów zaprezentowanych przez AgroUnię podczas sobotniej, pierwszej w historii, konwencji, która odbyła się w teatrze Palladium w Warszawie. Wśród pozostałych punktów programu znalazły się m.in: rozdrobnienie dostawców produktów strategicznych, godne warunki pracy dla pracowników, znakowanie żywności flagą kraju pochodzenia oraz minimum 70 proc. produktów polskiego pochodzenia w sklepach w całym kraju.

Zagrożenie ze strony Rosji

Kołodziejczak odniósł się również do zagrożenia, które ze strony Federacji Rosyjskiej może spłynąć też na Polskę.

– Największym zagrożeniem jest to, że oduczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Wojna będzie od tego, że Polacy się nie dogadają ze sobą i nie pójdą ze wspólnym głosem do sąsiadów. Ze wszystkimi sąsiadami trzeba żyć dobrze, to wie każdy rolnik i każdy gospodarz. Trzeba unormalizować sąsiedzkie stosunki. Najpierw musi lider polskiej sceny politycznej, Jarosław Kaczyński, powiedzieć wszystkim polityko: dogadajmy się. W Polsce musi być jeden głos. Nikt nie ma w Polsce monopolu na patriotyzm, ani na mądrość – mówił szef AgroUnii.

Czytaj też:

Zastanawiający gość na konwencji AgroUnii. "Jakby Sylwia Spurek wystąpiła na kongresie PSL"Czytaj też:

"Biden dogadał się z Putinem". Sawicki: Budowa III imperium rosyjskiego jest w trakcie