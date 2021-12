Rząd przedstawi nowe obostrzenia w związku ze świętami

Decyzje zostaną ogłoszone we wtorek albo w środę – poinformował premier Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej. – Będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązku szczepień. Rozważamy wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych – przekazał.

Nowe obostrzenia

Nowe obostrzenia sanitarne w Polsce mają mieć związek nie tylko ze świętami Bożego Narodzenia, Sylwestrem i Nowym Rokiem, kiedy to Polacy tłumnie gromadzą się na rodzinnych spotkaniach, ale również z najnowszym wariantem koronawirusa (Sars-CoV-2) Omikron. Jak dotychczas udało się ustalić lekarzom i ekspertom, mutacja jest bardziej zakaźna od poprzednich wersji wirusa, ale najprawdopodobniej łagodniejsza w przebiegu choroby, a także podobna skutkami do zwykłej grypy. Może to być związane z wcześniej powstałymi reakcjami immunologicznymi. Znaczna część populacji świata jest też zaszczepiona preparatem przeciw COVID-19 albo przeszła już zakażenie i chorobę.

– Pierwszy zestaw wzmocnienia zaostrzeń przedstawił pan minister Niedzielski nie tak dawno temu, a jutro albo najpóźniej pojutrze przedstawimy drugi, między innymi taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, który będzie odpowiedzią na mutację wirusa Omikron, bo rzeczywiście ten stan spraw przedstawia się niedobrze – mówił Mateusz Morawiecki.

Dane MZ

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe dane dotyczące sytuacji epidemicznej w kraju. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia koronawirusem u 13 250 kolejnych osób. Zmarło 25 chorych z COVID-19.

Od początku pandemii w Polsce ponad 3,6 mln osób zakaziło się koronawirusem. Zanotowano 85,7 tys. przypadków śmiertelnych. Najwięcej nowych przypadków podczas czwartej fali pandemii (29 064), a także zgonów (570) zanotowano w ostatnią środę, 1 grudnia.

Czytaj też:

Lekarz krytykuje rząd. "Nie robimy nic"Czytaj też:

Kidawa-Błońska: Ze strony rządu zabrakło determinacji