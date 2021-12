Bójki lewicowych aktywistów. Konfederacja wzywa służby do reakcji

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie udział wzięli przewodniczący koła poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza, poseł Krzysztof Tuduj oraz członek Rady Liderów ugrupowania Witold Tumanowicz.

Agresja i przemoc lewicy

– Chcemy zwrócić uwagę na wzrost agresji i przemocy ze strony środowisk lewicowych, który obserwujemy w ostatnim czasie. Widzieliśmy to na ulicach Warszawy podczas tzw. strajku kobiet, kiedy m.in. kościoły i miejsca publiczne były atakowane, występowały akty chuligańskie, mieliśmy ataki na ludzi na ulicy, a także atak na posła Dobromira Sośnierza przed Sejmem – powiedział Witold Tumanowicz.

W niedzielę, 5 grudnia późnym wieczorem lewicowi aktywiści mieli nawzajem obrzucać się na ulicach stolicy cegłami, petardami, pałkami i butelkami. Byli to mieszkańcy dwóch tzw. squatów, czyli pustostanów, które mają być przez nich okupowane nielegalnie, o czym – zdaniem polityków Konfederacji Wolność i Niepodległość – wiedzą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz stołeczny ratusz.

Warszawskie "squaty"

– Poszło o to, że jeden ze squatów wyrzucił swojego lokatora, mieszkańca, na co drugi squat ujął się za nim, obywatelem Białorusi, który tu przebywa. Mogłoby to być nawet śmieszne, gdyby nie fakt, że mieszkańcy Warszawy są głęboko zaniepokojeni tego typu wzrostem agresji, mogą czuć niebezpieczeństwo ze strony tych środowisk. Chciałbym przypomnieć, że właśnie te środowiska od lat stoją za atakami na Marsze Niepodległości. Te środowiska zapraszają także zaprzyjaźnione grupy z Niemiec i innych krajów europejskich, po to, aby zakłócać patriotom świętowanie 11 listopada – mówił polityk Ruchu Narodowego. – Rewolucja zjada własne dzieci – dodał.

Konfederaci do reakcji w tej sprawie wezwali odpowiednie służby. Ich zdaniem, w niedzielny wieczór w Warszawie doszło do co najmniej kilku wykroczeń, a być może nawet przestępstw.

