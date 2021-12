Prognozy ekonomiczne na 2022 rok. Polska będzie się rozwijać szybciej niż Chiny

Na początku grudnia OECD zaprezentowało prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na świecie. Z danych wynika, że w 2021 roku PKB Polski wzrośnie o 5,3 proc. W roku 2022 spowolnienie ma być minimalne, a przewidywane PKB dla naszego kraju wyniesie 5,2 proc.

Spadek wzrostu gospodarczego na świecie

Prognozy OECD przewidują, że w 2022 roku świat czeka spowolnienie gospodarcze. Światowe PKB spadnie z 5,6 proc. w bieżącym roku do 4,5 proc.

Indie, które dziś są krajem najszybciej się rozwijającym, zanotują spadek z 9,4 proc. do 8,1 proc. Według analityków mocne spowolnienie czeka Wielką Brytanię. Tu PKB może spaść z 6,9 proc. do 4,7 proc. w strefie euro nastąpi spadek z 5,2 na 4,3 proc.

Mocne tąpnięcie w USA o Chinach

Analitycy nie mają dobrych wiadomości dla Stanów Zjednoczonych, gdzie prognozowany jest spadek PKB z 5,6 proc. do 3,7 proc.

Wolniej będą się rozwijać również Chiny, gdzie zanotowano w tym roku PKB na poziomie 8,1 proc. Według analityków OECD w przyszłym roku będzie to 5,1 proc., czyli mniej niż w Polsce. OECD zauważa ten fakt i podkreśla w raporcie, że polska gospodarka będzie rosnąć szybciej niż chińska.

Gdyby prognozy analityków sprawdziły się, byłby to pierwszy tego typu przypadek od początku lat 90-tych, gdy polska gospodarka wyprzedzała chińską.

Antyinflacyjne działania rządu

Zdaniem posła PiS Roberta Telusa, zapowiedzianą "tarczą antyinflacyjną", rząd pomaga Polakom, aby inflacja była jak najmniej dotkliwa.

– Ten rząd robi wszystko, aby inflacja nie dotknęła tak bardzo Polaków. W momencie, gdy pandemia zaczęła się w Polsce, to rząd przeznaczył wielkie pieniądze na to, aby nie dotknęło nas bezrobocie. To ponad 200 miliardów złotych – zaznaczył Robert Telus na antenie Polskiego Radia 24.

