Franciszek pojedzie do Moskwy? Papież mówi o prowadzeniu ''dialogu z bratem''

Ojciec Święty rozmawiał z dziennikarzami w samolocie podczas podróży z Aten do Rzymu. W pewnym momencie został zapytany, kiedy ponownie spotka się z patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem.

Franciszek pojedzie do Moskwy?

Papież odpowiedział, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu przyjedzie do Watykanu metropolita Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego, aby omówić szczegóły wizyty w Rosji.

– Jestem gotów pojechać do Moskwy, by prowadzić dialog z bratem – oświadczył Franciszek.

Papież dodał, że należy odłożyć wszelkie protokoły dyplomatyczne, ''kiedy rozmawia brat z bratem''.

Papież: UE powinna wypracować wspólną politykę migracyjną

Franciszek powiedział dziennikarzom, że UE powinna wypracować wspólną i zgodną politykę migracyjną. Wskazał, że "ten, kto buduje mury" przed migrantami, "traci sens historii".

– Ja tym ludziom, którzy zabraniają migracji czy zamykają granice, stawiają mury i druty kolczaste i zabraniają wstępu powiedziałbym: pomyśl o tym, że to tobie nie pozwolono by wejść, że to ty musiałbyś uciekać ze swojej ziemi – powiedział Franciszek.

Papież zaznaczył, że każdy rząd musi wiedzieć ilu może przyjąć migrantów, którzy powinni być ''wspierani, promowani i integrowani''.

Franciszek o kryzysie na granicy

W ostatnią niedzielę listopada Franciszek po raz pierwszy od wybuchu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej zabrał głos ws. migrantów wykorzystywanych przez reżim Łukaszenki. Ojciec Święty podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański wyraził ból z powodu śmierci ludzi, którzy próbują pokonać granice państw Unii Europejskiej.

– Pomyślmy o tym ilu migrantów jest narażonych także w tych dniach na bardzo ciężkie niebezpieczeństwo i ilu traci życie na naszych granicach – powiedział Franciszek do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra. – Odczuwam ból z powodu wiadomości o sytuacji, w jakiej znajduje się wielu z nich; o tych, którzy zginęli w kanale La Manche, o tych na granicy Białorusi, wiele z nich to dzieci – dodał papież.

