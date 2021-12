Michalska: Funkcjonariusze czuli się zaszczuci taką postawą

Por. Michalska w programie ''Gość Wiadomości'' mówiła o działaniach prowadzonych na granicy przez białoruskie służby. Podkreśliła, że funkcjonariusze często znajdują u migrantów niebezpieczne narzędzia.

Migranci atakują funkcjonariuszy

– Te grupy migrantów, które podchodzą pod granicę są dobrze przygotowane przez służby białoruskie – powiedziała por. Michalska.

– Ci cudzoziemcy przede wszystkim atakują polskie służby. Rzucają w nas kamieniami, rzucają petardami hukowymi. To sytuacje bardzo niebezpieczne. Tego nie było na początku fali tej migracji – dodała rzecznik.

Michalska podkreśliła, że białoruskie służby szukają różnych metod, żeby ułatwić migrantom przedostanie się do Polski, a w ostatnim czasie zmienił się ich sposób działania.

– Próbują osłabić naszą czujność. Szykują nielegalne przejścia (…), a parę kilometrów dalej przerzucają grupę – mówi por. Michalska.

Pytana jak wygląda sytuacja na granicy z Ukrainą, odpowiedziała, że stabilnie.

– Próby przekroczenia granice są porównywalne do tych z lat poprzednich. Współpraca ze służbami ukraińskimi jest bardzo dobra – zaznaczyła.

Krytyka ze strony opozycji

W rozmowie został poruszony temat krytyki funkcjonariuszy SG, ze strony polityków opozycji.

– Była to niepotrzebna eskalacja emocji. Funkcjonariusze czuli się zaszczuci taką postawą. Oczekujemy wsparcia od polityków – odpowiedziała rzecznik.

– Wielokrotnie prosiliśmy, żeby nie mieszać nas do konfliktów politycznych, bo my swoje zadania robimy te same od 30 lat. Naszym calem jest bezpieczeństwo wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów politycznych — podkreślała por. Anna Michalska.

Dodała, że funkcjonariusze muszą mieć komfort w podejmowaniu działań ponieważ pracują pod wielką presją.

