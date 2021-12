W TVN24 naśmiewali się z Jakiego: Obrażanie i poniżanie to "program satyryczny" dla wykształconych Polaków

Na ulicach Warszawy pojawił się "świąteczny" plakat, którego autorką jest Ola Jasionowska, od 2015 roku pracująca jako Graphic Designer w Biurze Marketingu Miasta Warszawy. Plakat przedstawia staw w Ogrodzie Saskim, po którym poruszają się łyżwiarze. W tle widać zabytkową parkową wieżę ciśnień, o kształcie wzorowanym na rzymskiej świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem. Na niebie przedstawiony jest czerwony napis ''WAR-SZAW-A'' oraz osiem gwiazd, z czego trzy czarne i pięć złotych.

TVN24 drwi z Jakiego

Plakat był krytykowany zarówno za wulgarne treści, jak również i za zupełny brak odwołań do świąt Bożego Narodzenia. Z plakatu nie dowiemy się jakie święta obchodzą Polacy. Grafikę przygotowano w ten sposób, aby nie zawierała żadnych odniesień religijnych. Kontrowersyjny plakat był szeroko komentowany zarówno przez polityków jak i dziennikarzy. Krytycznie wypowiedział się o nim m.in. europoseł PiS Patryk Jaki, co nie uszło uwadze dziennikarzy TVN24.

Co zaskakujące prowadzący "Szkło kontaktowe" zarzucili Jakiemu brak znajomości matematyki oraz ortografii. – Matematyki się nie spodziewam po panu europośle. Natomiast elementarnej ortografii bym się spodziewał – mówił Wojciech Ziemiński.

– Może to jest taki syndrom jakiegoś takiego prześladowczego zespołu urojeniowego – wtórowała mu Katarzyna Kasia.

"Obrażanie i poniżanie". Jaki odpowiada dziennikarzom

Na materiał stacji TVN24 odpowiedział sam Jaki za pomocą swojego konta na Twitterze. Polityk wskazał, że plakat zawiera 8 gwiazdek (z czego 5 jest w jednym kolorze, 3 w innym). Jaki wskazuje, że autorka grafiki w przeszłości tworzyła plakaty i hasła dla "Strajku Kobiet", więc ciężko tu mówić o przypadku. "Z nią w biurze siedzi twórca Soku z Buraka. A TVN? »Jaki ma chorobę urojeniową i nie zna ortografii i matematyki«” - napisał polityk.

"Nie bardzo wiem co wspólnego mają matematyka i ortografia z tymi 8 gwiazdkami. Słyszałem jednak, że to obrażanie i poniżanie Jakiego to „program satyryczny” dla Polaków lepiej wykształconych, z dużych miast. Gratuluję. #WolneMedia#TVN" – dodaje w kolejnym w wpisie.

