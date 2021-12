Schetyna: PiS nie ma większości w swoim klubie

We wtorek w TVN24 Schetyna mówił o działaniach rządu w walce z pandemią koronawirusa. – Dzisiaj absolutnie mam takie przekonanie, że PiS nie ma większości, jeśli chodzi o skuteczną walkę z pandemią w swoim klubie i dlatego nie ma inicjatywy politycznej – powiedział.

PO poprze projekt PiS?

– Poczekajmy, dzisiaj lub jutro premier Morawiecki przedstawi koncepcję skutecznej walki z koronawirusem, z pandemią. Ja mogę w imieniu Koalicji Obywatelskiej powiedzieć, że każdy projekt skutecznie zwalczający pandemię, zwiększający bezpieczeństwo Polaków, zostanie przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską poparty – oświadczył.

Jednocześnie podkreślił, że inicjatywa należy do rządu. – Dlatego wymieniam tych ministrów, wicepremiera, ale także premiera jako tych, którzy muszą pokazać inicjatywę i polityczny pomysł do skutecznej walki z pandemią. Jeżeli te pomysły będą, na pewno je poprzemy, natomiast to nie jest czas na polityczne demonstracje – ocenił Schetyna.

Zapowiedział, też, że "opozycja ma możliwość zastąpienia rządu po wygranych wyborach, kiedy przestanie być opozycją".

Zaostrzenie restrykcji na święta

Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że we wtorek lub w środę rząd przedstawi zaostrzenia restrykcji w związku ze świętami i mutacją Omikron. – Rzeczywiście przedstawia to się niedobrze – ocenił Morawiecki. Według niego, "jest bardzo dużo zgonów, szczególnie wśród osób niezaszczepionych".

Premier zapowiedział "wzmocnienie mechanizmów szczepienia i ich obowiązkowości w niektórych zawodach". – Będziemy również dyskutować o wzmocnieniu zaostrzeń w niektórych miejscach, dla osób niezaszczepionych, aby odpowiedzieć na tę odmianę wirusa Omikron, który pewnie już jest w Polsce – podkreślił.

