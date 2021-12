"Kpina", "ręce opadają". Polska za częściowym przymusem szczepień

– Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe – powiedział we wtorek na konferencji prasowej Niedzielski.

Wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".

Fala komentarzy

Co ciekawe z decyzji rządu nie są zadowoleni, ani zwolennicy przymusowych szczepień ani przeciwnicy przymusowych rozwiązań.

"Obowiązkowe szczepienia dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników, w kraju, w którym jest najmniej lekarzy na 100tys. mieszkańców w Europie, co bezpośrednio wpływa na fatalny stan całego systemu. Tak, to ma głęboki sens. Brakowało tylko cytatu klubowej koleżanki: »Niech jadą!«" – napisał Artur Dziambor z Konfederacji, która sprzeciwia się przymusowi szczepień.

"W reakcji na to, że 500 osób dziennie umiera na covid, rząd ogłosił, że nowe zasady szczepień (słuszne!) wejdą w życie... za 83 dni. Ręce opadają" – to z kolei komentarz Adriana Zandberga z partii Razem.

"Niestety dalej brakuje odwagi. Obostrzenia są w mojej ocenie niewystarczające i do tego spóźnione. Wobec tak dużej ilości zgonów, spodziewałem się bardziej zdecydowanych działań rządu (paszporty covidowe). Liczę przynajmniej, że choć te obostrzenia będą przestrzegane" – napisał natomiast Michał Wypij z Porozumienia, które przez kilka lat współtworzyło rząd Zjednoczonej Prawicy.

