Tusk: Najbliższe wybory mogą być sfałszowane

Donald Tusk był dzisiaj gościem programu Onet, gdzie był pytany o bieżącą sytuację polityczna. Lider PO nie krył, że widzi ją w czarnych barwach. Jego zdaniem w Polsce nie ma uczciwych wyborów, a i nie wiadomo czy najbliższej przyszłości sytuacja jeszcze się ne pogorszy.

– Zarówno w Polsce jak i na Węgrzech mamy do czynienia z wyborami wolnymi (bo każdy może pójść zagłosować), ale nieuczciwymi, m. in. przed nadużywanie mediów publicznych przez władzę. Najbliższe wybory mogą być nie tylko nieuczciwe, ale także sfałszowane. Żeby uniknąć tego ryzyka musimy mieć własny niezależny system kontroli wyborów – mówił były premier.

Polityk podkreślał, że trzeba robić wszystko, aby utrzymać "wolne media". – I to jest wspólne zadanie całej opinii publicznej, wszystkich obywateli, to nie tylko opozycja czy tylko same wolne media powinny być w to zaangażowane– mówił.

"PiS zdradza interes narodowy"

W dalszej części programu Tusk przekonywał, że wracając do polityki nie kierował się własnymi ambicjami i zależy mu jedynie na odsunięciu Kaczyńskiego od władzy. – Jeśli mój powrót i prowadzenie Platformy przyczyni się do wygranej, to mi jest dość obojętne kto jaki urząd będzie pełnił po tym zwycięstwie. Jest cała grupa ludzi średniego i młodszego pokolenia, która bardzo dobrze rokuje w polskiej polityce – stwierdził.

Lider PO odniósł się też do Warsaw Summit – niedawnego szczytu europejskiej prawicy organizowanego przez PiS. Zdaniem Tuska Jarosław Kaczyński zaprosił polityków "jawnie antyukraińskich i prorosyjskich" – Zaprosił ich dosłownie w przeddzień wydarzeń, które mogą zdecydować o losach Ukrainy – dodał.

Jego zdaniem działania PiS to "zdrada polskiego interesu narodowego". - Od kilkudziesięciu lat wiemy, że nasza niepodległość rozgrywa się także na Ukrainie. Każdy, kto naraża w sposób bezpośredni niepodległość Ukrainy na szwank jest zdrajcą polskiego interesu narodowego - przekonywał.

