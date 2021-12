Macierewicz: Niemcy mają zawładnąć całą Europą

We wtorek SPD, Zieloni oraz liberałowie podpisali w Berlinie dokument programowy, który oznacza zawarcie koalicji i jest najważniejszym krokiem ku utworzeniu nowego niemieckiego rządu. Koalicjanci obiecują duże zaangażowanie w sprawy ochrony klimatu i przebudowy przemysłu. Niemcy mają także dążyć do pogłębienia europejskiej integracji i przykładać większą wagę do przestrzegania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasad praworządności.

"Niemcy chcą budować IV Rzeszę"

Zapowiedzi nowego niemieckiego rządu komentował w Polskim Radiu 24 były minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz z ironią stwierdził, że szczerość niemieckich polityków, co do intencji i planów, jest ich zaletą.

– Tutaj mamy to jasno powiedziane. To jest jakaś zaleta tego rządu, że on otwarcie powiedział, że chce budować IV Rzeszę, że chce przekształcić Unię Europejską w państwo z dominacją niemiecką i to państwo ideologiczne, bo to jest niesłychanie istotne. W tym porozumieniu, które jest programem tego rządu, jest jasno powiedziane, że będzie forsowana ideologia gender – stwierdził poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk dodał, że narzędziem zdobywania przez Niemcy pozycji hegemona w UE będzie "likwidacja tradycyjnej energetyki i wprowadzenie wyłącznie energetyki odnawialnej, która ma być zdominowana przez Niemcy".

– I to Niemcy, czerpiąc wsparcie z Rosji, mają być głównym źródłem dystrybucji energii, i że układ rosyjski dla Niemiec, dla tego nowego państwa europejskiego jest w istocie punktem odniesienia – wskazuje Macierewicz.

Polityk określił także umowę koalicyjną SPD, Zielonych i FDP, jako narzędzie "neomarskistowskiej rewolucji, której nosicielem mają być Niemcy, które mają zawładnąć całą Europą".

Warsaw Summit

Marszałek senior Sejmu odniósł się także do sobotniego wydarzenia, jakie miało miejsce w Warszawie.

Przypomnijmy, że tego dnia podczas Warsaw Summit spotkali się liderzy 13 europejskich partii politycznych deklarujących konserwatywne wartości i sprzeciwiających się dalszej federalizacji Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego Fideszu Victor Orban, liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascal, przewodniczący partii Interes Flamandzki Toma Van Grieken czy przewodniczący Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej Martin Helme.

Jak wskazał Macierewicz, warszawski szczyt był niejako odpowiedzią na zawarte w niemieckiej umowie koalicyjnej zapisy mówiące o federalizacji UE.

– Nowa koalicja rządząca w Niemczech jednoznacznie zadeklarowała, że chce przekształcić UE w hegemonię niemiecką. Dlatego odbył się Warsaw Summit - spotkanie konserwatywnych partii europejskich, by się temu zdecydowanie przeciwstawić – ocenił były szef MON.

