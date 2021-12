Ekspert: Trudno spodziewać się innej decyzji niż podwyżka stóp procentowych

Ekspert ds. bankowości był we wtorek gościem magazynu ekonomicznego na antenie telewizji wPolsce.pl. Dyskusja dotyczyła stóp procentowych w Polsce, wyznaczanych przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim.

Stopy w górę

Na początku listopada tego roku RPP podniosła stopę referencyjną o 75 pb do 1,25 proc. W praktyce oznacza to m.in. wzrost rat kredytów oraz wyższe oprocentowania depozytów w bankach. Była to już druga podwyżka stóp na przestrzeni raptem kilku tygodni. W październiku Rada Polityki Pieniężnej pierwszy raz od dziewięciu lat podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych, co miało związek z drastycznie rosnącą w kraju inflacją. Znaczna część analityków od razu spekulowała, iż w nadchodzących miesiącach powinniśmy spodziewać się dalszego podnoszenia stóp przez Radę.

– Konsensus kształtuje się na poziomie 50 punktów bazowych. Natomiast odchylenia pomiędzy oczekiwaniami kształtują się między 25 a aż 100 punktów. Z kolei rynek wycenia 75 punktów bazowych. I wydaje się, że ta odpowiedź ze strony banku centralnego jest najbardziej prawdopodobna w perspektywie grudniowego posiedzenia – powiedział Mirosław Budzicki.

Ekspert zaznaczył, że nie będzie to ostatnia podwyżka stóp. – Prawdopodobnie w przyszły roku cykl będzie kontynuowany, szczególnie w pierwszych miesiącach roku 2022. Takie są głosy członków Rady Polityki Pieniężnej, które wskazują na konieczność walki z inflacją – stwierdził strateg PKO BP. – Trudno powiedzieć, do jakiego poziomu dojdziemy ze stopą referencyjną. W tym momencie wyceny instytutów finansowych wskazują na ok. 3,25 proc. Natomiast członkowie Rady sygnalizują przedział między dwa a trzy procent – dodał.

Wzrost inflacji

Przypomnijmy, że Główny Urząd Statystyczny podał, iż inflacja w Polsce w listopadzie 2021 roku osiągnęła 7,7 proc. Zmierzony odczyt to najwyższy wynik w kraju od grudnia 2000 roku, czyli prawie 21 lat.

Na obecny stan rzeczy mają mieć jednak wpływ m.in. drożejąca ropa i słabnący złoty. To z kolei przekłada się na wzrosty cen paliw. W Polsce coraz więcej kosztuje też żywność.

Jak przekonują eksperci, w grudniu 2021 roku odczyt inflacyjny powinien być jeszcze wyższy.

Czytaj też:

Co dalej ze wzrostem stóp procentowych? Glapiński odpowiadaCzytaj też:

Wiceminister Buda o inflacji i środkach na KPO