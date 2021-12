Przymus szczepień. Poseł PiS: To mija się z celem

Deputowana klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości gościła we wtorek po południu w audycji Polskiego Radia 24. Polityk skomentowała zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczące wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla poszczególnych grup zawodowych. Jej zdaniem, "mija się to z celem".

Rząd wprowadza przymus

Od 1 marca 2022 roku rząd razem z Ministerstwem Zdrowia ma zamiar wprowadzić obowiązek zaszczepienia preparatem przeciw COVID-19 dla trzech grup zawodowych w kraju. Będą to: medycy, nauczyciele oraz służby mundurowe. – Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych, idąc śladem Niemiec i Austrii – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski. I wskazał, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".

– Jesteśmy narodem przewrotnym, co widać w różnych sytuacjach. Myślę, że jakikolwiek nakaz z góry spowodowałby odwrotne sytuacje. Oczywiście, mimo różnych szczepionkowych akcji rządowych, szczególnie w okresie letnim, nadal są ludzie, którzy wątpią w to, czy warto się zaszczepić, bo może im się coś stać. Mają do tego prawo, ale wydaje mi się, że powinniśmy przyjąć szczepionkę w poczuciu zbiorowej odpowiedzialności, tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, np. na różyczkę, które przyjmowaliśmy za młodu – oznajmiła poseł PiS Marta Kubiak.

Na pytanie o ewentualne protesty w polskich miastach po wprowadzeniu przez rządzących obowiązku szczepień, parlamentarzystka odpowiedziała, że "żyjemy w wolnym kraju i każdy ma do tego prawo". – Ja będę stała przy swoim, że wprowadzenie jakiegokolwiek obowiązku będzie mijało się z celem – dodała.

