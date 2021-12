"Odpowiedzialność Kremla jest bezsprzeczna". Żaryn: To element rosyjskiego planu

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wzywa do wywierania na Kreml presji, by możliwe było zakończenie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. To bowiem Rosja jest odpowiedzialna za jego wywołanie.

Trwa konflikt na granicy polsko-białoruskiej. We wtorek Straż Graniczna poinformowała o 116 próbach jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze SG wydali 25 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę przy wsparciu białoruskich służb. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych w wydanym oświadczeniu wskazuje, że konflikt hybrydowy na wschodniej granicy Polski wybuchł z inspiracji Władimira Putina. Jest to element większego rosyjskiego planu destabilizacji regionu oraz rozbicia jedności NATO i Unii Europejskiej. Rosyjski plan Rosja wykorzystuje szlak migracyjny, by zdestabilizować sytuację w Polsce oraz w NATO. Jak jednak zaznacza Żaryn, "ruch migrantów jest jedynie środkiem do realizacji strategii opracowanej na Kremlu". "Choć operację przeciwko Polsce prowadzi reżim Łukaszenki, mamy do czynienia z działaniami będącymi pod kontrolą Rosji. To Kreml dał i daje polityczne przyzwolenie na działania Łukaszenki" – czytamy. Rosyjski plan, którego elementem jest konflikt hybrydowy na granicy polsko-białoruskiej, zakłada podzielenie społeczeństw i państw Europy Środkowej, ale przede wszystkim rozbicie jedności na forum NATO i Unii Europejskiej. Sytuacją idealną dla Kremla byłby upadek lub zupełne skompromitowanie i paraliż obu tych struktur międzynarodowych. "Operacja przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie to próba realizacji właśnie tych celów, więc jest ona prowadzona de facto na rzecz Moskwy" – pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Białoruś zależna od Putina Dalej Żaryn przekonuje, że Łukaszenka nie odważyłby się na rozniecenie konfliktu z Polską, bez poparcia Władimira Putina. Rzecznik stwierdza wprost, że Białoruś jest "co najwyżej rosyjskim państwem satelickim, które pozostaje w pełni zależne od mocodawcy w Moskwie". "To nie władza w Mińsku, ale ta w Moskwie będzie próbowała dyskontować politycznie kryzys wytworzony w jej imieniu przez białoruski reżim. Już obecnie Rosja prezentuje się jako potencjalny rozjemca i negocjator. Wiadomo, że ceną rosyjskiej «pomocy» w «uspokojeniu sytuacji» byłyby ustępstwa wobec interesów Kremla, a korzyści dałyby mu de facto kolejne możliwości destabilizowania Europy" – pisze Stanisław Żaryn. Rzecznik wskazuje, że w tej sytuacji kluczowe jest "zidentyfikowanie prawdziwego autora operacji destabilizacji Zachodu". "To na Kreml należy wywierać presję, by zatrzymał się w swojej pełzającej agresji wobec Zachodu" – stwierdza. Czytaj też:

