Dziennikarz odpowiada na zarzuty ws. szczepień i oczekuje usunięcia artykułów

Chodzi o słowa prezentera telewizyjnego na antenie Polsat News o zgonach osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 w Irlandii. Do nieporozumienia doszło w trakcie rozmowy Rymanowskiego z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią w poniedziałek, 29 listopada tego roku w programie "Gość Wydarzeń".

Rymanowski odpowiada

Do sprawy Bogdan Rymanowski odniósł się za pośrednictwem swojego konta na Facebooku. Skomentował w nim artykuły dwóch serwisów na jego temat – portalu Demagog oraz Medonet. Jednocześnie opublikował oficjalne statystyki dotyczące przypadków śmiertelnych choroby COVID-19 w korelacji ze szczepieniami. Dane zbiera HSE Health Protections Surveillance Center (HPSC) i udostępnia m.in. za pomocą Twittera.

"Portal Demagog zarzucał mi podanie fake newsa, pisząc: „Na oficjalnych stronach irlandzkich instytucji ochrony zdrowia nigdzie nie znajdziemy informacji o tym, że "zmarli wszyscy byli zaszczepieni". Informacje o rzekomych przekłamaniach podał także Medonet, któremu również nie udało się dotrzeć do szczegółowych, oficjalnych danych. Żaden z wymienionych portali, w tym ten, który chce uchodzić za factcheckingowy, nie zadał sobie trudu, by sprawdzić, jakie są fakty, a nie jest to ani trudne, ani czasochłonne. Wystarczy porównać oficjalne raporty dotyczące Irlandii, publikowane co tydzień przez HSE Health Protections Surveillance Center (HPSC) m.in. na Twitterze. Wynika z nich, że w okresie od 1 kwietnia do 6 listopada HPSC zanotowało 243 zgony osób niezaszczepionych. W bilansie obejmującym kolejny tydzień – do 13 listopada – liczba zmarłych niezaszczepionych nie zmieniła się i wyniosła 243. W ciągu tego tygodnia nie zmarła więc ani jedna niezaszczepiona osoba. Z opublikowanych danych wynika ponadto, że od 6 do 13 listopada zmarło 45 osób – wszystkie co najmniej po pierwszej dawce szczepionki lub w pełni zaszczepione. Oczekuję, że portale Demagog i Medonet, które opublikowały niesprawdzone informacje, zarzucając mi podanie nieprawdy - usuną kłamliwe artykuły. Pozostawienie ich będzie jawnym dowodem ich nieudolności i nieuczciwości dziennikarskiej" – czytamy we wpisie Rymanowskiego w mediach społecznościowych.

Okładka tygodnika

Na ostatniej okładce tygodnika "Newsweek Polska" znalazł się wizerunek m.in. Bogdana Rymanowskiego z podpisem "siewcy głupoty". Medium Tomasza Lisa skrytykowało tym samym dziennikarza za stawianie pytań dotyczących pandemii koronawirusa.

"Moją rolą, jako dziennikarza, jest zadawanie tych pytań w imieniu widzów i przedstawianie jak najszerszej panoramy opinii, dlatego zapraszam i będę zapraszał do swego programu lekarzy i ekspertów reprezentujących różne punkty widzenia. Bliskie mi jest stanowisko profesora Tadeusza Kotarbińskiego, który powiedział, że. Cieszy mnie, że tak wielu moich widzów podobnie rozumie istotę i misję zawodu dziennikarza" – odpowiedział prezenter telewizji Polsat.

