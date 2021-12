Soloch: W naszym interesie jest obrona suwerenności Ukrainy

Prezes BBN był w środę rano gościem "Sygnałów Dnia" w Programie 1. Polskiego Radia. Tym samym mógł odnieść się do wtorkowej wideokonferencji prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej m.in. ws. inwazji na terytorium Ukrainy.

Gwarancje Bidena

Zdaniem Pawła Solocha, rozmowa Joe Bidena z Władimirem Putinem była ważna, ale "ostatecznych rozstrzygnięć nie przyniosła". – To było określenie własnych pozycji – stwierdził.

Kreml miał oczekiwać od Białego Domu w Waszyngtonie gwarancji, że Ukraina nigdy nie przystąpi do sojuszu NATO. Takowej jednak nie otrzymał, o czym po spotkaniu liderów światowych mocarstw poinformował doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, cytowany przez portal policito.com. Według Solocha, Rosjanie chcieli wyznaczyć w tej sprawie "czerwoną linię". – Dobrze się stało, że zostało to potwierdzone przez Joe Bidena, że nie będzie żadnego aktu gwarantującego Rosji to, że Ukraina nie będzie kiedyś członkiem NATO – mówił.

Joe Biden miał także zapowiedzieć sankcje, wysłanie broni dla Ukrainy i wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego w razie rosyjskiej inwazji. – W naszym interesie jest obrona suwerenności Ukrainy i o to zabiegamy. Nie mamy sygnałów, że USA są temu przeciwne – ocenił szef polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nord Stream 2

Z projektu budżetu Pentagonu na przyszły rok usunięto zapis o sankcjach na Nord Stream 2 – poinformowano po zakończeniu rozmowy Biden – Putin. Demokraci mieli usunąć punkt dotyczący możliwych restrykcji wobec firm odpowiedzialnych za powstanie gazociągu.

– Linia Polski w sprawie Nord Stream 2 jest niezmienna. Powstanie gazociągu jest złamaniem europejskich reguł solidarności – oznajmił w radiowej rozmowie prezes Paweł Soloch.

