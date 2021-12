Siarkowska: Odchodzimy od wolności. To jest nowy świat

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne obostrzenia, mimo, że kilka dni wcześniej minister Niedzielski przyznał, że nie są one skutecznym narzędziem w walce z epidemią. Zapowiedział też wprowadzenie obowiązku szczepień preparatem przeciwko COVID-19 dla trzech grup zawodowych w Polsce – medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych. Miałby on obowiązywać od 1 marca 2022 roku.

Spotkało się to z ostrym sprzeciwem Konfederacji, która od początku epidemii zdecydowanie sprzeciwia się jakiejkolwiek formie różnicowania sytuacji prawnej obywateli ze względu na zaszczepienie bądź niezaszczepienie się preparatem przeciwko COVID-19. Na segregację obywateli nie zgadzają się także politycy Solidarnej Polski i część posłów PiS.

Siarkowska o obowiązku szczepień

Poseł Anna Maria Siarkowska wielokrotnie wzywała władze do opamiętania. Tym razem również zabrała głos.

„Odchodzimy właśnie od wolności rozumianej jako pełna wolność osobista, ograniczona tylko tym, czego robić nie wolno, na rzecz wolności do tego, na co otrzymamy wyraźne pozwolenie. I jest to globalna zmiana” – napisała polityk w mediach społecznościowych.

Siarkowska zwróciła uwagę na odbieranie przez władze najbardziej podstawowych, przyznanych konstytucyjnie praw i wolności obywatelskich.

„Prawa obywatelskie i prawa człowieka stają się warunkowe. Rób to, czego wymaga od ciebie władza, to może pozwoli ci iść do pracy, sklepu albo odwiedzić bliskich. Jeśli będziesz nieposłuszny, odbiorą ci możliwość wykonywania zawodu, swobodnego poruszania się a nawet zamkną w więzieniu. Na twój koszt, rzecz jasna.

I będą to mogli robić wielokrotnie. Jeśli nie zapłacisz, zlicytują twój majątek. To jest nowy świat, który właśnie jest budowany” – napisała, nawiązując do tzw. paszportów covidowych i działań, które już podjął rząd Austrii przeciwko własnym obywatelom.

