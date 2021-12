Minister finansów: Gospodarka radzi sobie bardzo dobrze

Kościński w środę był gościem na antenie radiowej "Jedynki". Polityk obozu Zjednoczonej Prawicy ocenił aktualną sytuację ekonomiczną w kraju. – Gospodarka bardzo dobrze radzi sobie z wychodzeniem z pandemii. Przychody podatkowe rosną szybciej, niż myśleliśmy – powiedział podczas audycji w Polskim Radiu.

Wzrost akcyzy

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przewiduje podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy w Polsce. Od 1 stycznia 2022 roku miałyby wzrosnąć stawki na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy ze 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty, naliczanej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

W ubiegłym tygodniu Sejm odrzucił weto Senatu ws. określenia harmonogramu zmian stawek podatku na najbliższe lata. Za odrzuceniem głosowało 224 posłów, 199 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

– Butelka wódki będzie droższa o ok. 1,50 zł, butelka wina o ok. 16 gr, butelka czy puszka piwa podrożeje o ok. 6 gr, papierosy o ok. 30 gr – poinformował minister finansów.

Tarcza antyinflacyjna

Tadeusz Kościński odniósł się również do rządowej tzw. tarczy antyinflacyjnej. Projekt ustawy zakłada m.in.: zniesienie akcyzy na energię elektryczną, obniżenie stawek VAT na gaz ziemny, energię i ciepło, zmniejszenie akcyzy na paliwa oraz obniżenie opłaty emisyjnej do zera do końca maja 2022 roku. Ponadto, rządzący wdrożą tzw. podatek osłonowy w wysokości od 400 do 1150 zł, który będzie wypłacany Polakom w dwóch ratach w zależności od dochodów i liczebności rodziny. Pomoc ma trafić do 7 mln gospodarstw domowych.

– Jeżeli pojawi się taka konieczność, trzeba będzie pomóc biedniejszym, razem z premierem rozważymy dalszą pomoc – oznajmił szef resortu finansów.

Minister przekazał także, że w polskim systemie VAT to 52 proc. przychodów podatkowych państwa, akcyza – ok. 18 proc., a PIT – ok. 17 proc.

