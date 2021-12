Kohut: Biden stara się grać z Putinem w dosyć dziwną grę

We wtorek po południu doszło do rozmowy prezydenta USA Joe Bidena z przywódcą Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem w formie wideokonferencji. Dyskusja trwała około dwóch godzin, szczegóły dotyczące jej przebiegu nie są znane.

Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przekazał po spotkaniu, że Biden nie dał żadnych gwarancji Putinowi w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO. Amerykański przywódca miał także zapowiedzieć sankcje, wysłanie broni dla Ukrainy i wzmocnienie wschodniej flanki NATO w razie rosyjskiej inwazji.

Dziwna gra Bidena

Andrzej Kohut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego, ocenił, że cała akcja z kumulowaniem wojska na granicy Ukraińskiej od początku mogła być zagraniem mającym na celu wymuszenie ustępstw na Zachodzie. Z drugiej strony - jak zauważył ekspert - amerykański wywiad alarmuje, że tym razem zamiary Putina mogą być poważniejsze, a sama mobilizacja przebiega w inny sposób niż wiosną 2021 roku. W każdym razie, spotykając się z Bidenem Putin pokazał, że gra w najwyższej światowej lidze.

– Biden stara się grać z Putinem w dosyć dziwną grę, z jednej strony chce utrzymywać kontakty dyplomatyczne, mieliśmy powrót ambasadorów do Moskwy i Waszyngtonu, po to, by móc rozładowywać tego rodzaju konflikty na poziomie dyplomatycznym. Z drugiej strony, jeżeli Biden chce być dla Putina wiarygodnym parterem, to jest ta trudniejsza cześć, musi pokazywać siłę - to jest język, który jest jedynym zrozumiałym dla Putina. Jeżeli przywódca Zachodu tej siły nie pokazuje, jest to dla Putina jednoznaczny dowód, że jest on słaby i można go zmuszać od jeszcze dalej idących ustępstw, co zresztą Putin stara się robić – mówił gość Polskiego Radia 24.

