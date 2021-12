Tusk: To powinno wystarczyć na wygraną z PiS

Były premier udzielił wywiadu stacji TOK FM. Podczas rozmowy z prowadzącą lider PO odniósł się do wyborczych szans na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, Platforma jest w stanie samodzielnie pokonać PiS.

PO może wygrać z PiS

Tusk jednoznacznie stwierdził, że PO jest w stanie samodzielnie pokonać PiS. Wskazał, że jego partia w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni zanotowała znaczny wzrost poparcia.

– To nie jest dla mnie satysfakcjonujące, ale (...) głęboko wierzę w zdolność działania swojej partii, by wygrywać – powiedział.

– Obiecałem, że odbuduję PO, żeby osiągnąć zwycięstwo nad PiS-em. Uważam, że cztery ostatnie miesiące potwierdzają, że mój optymizm ma uzasadnienie – stwierdził były premier.

– Nie chcę nikomu wmawiać, że przyjechałem tutaj po to, żeby zbudować partię na 60 procent poparcia. Z PO osiągaliśmy 39-41 proc. Dziś mamy ponad 20 procent plus te stabilne 10-12 procent Szymona Hołowni – wskazał i dodał, że "my dzisiaj mamy prawie 40 procent" i to "powinno wystarczyć na wygraną z PiS".

Współpraca opozycji

Tusk liczy, że wszystkie partie opozycyjne wystartują wspólnie do wyborczej walki z PiS.

– Dzisiaj musimy z partnerami z opozycji stworzyć projekt odbudowy Polski po PiS-ie. (...) Potrzebny jest spryt i determinacja, żeby tak to poskładać, by nie zmarnować faktu, że PiS może liczyć dziś maksimum na 30 procent poparcia. Konfederacja jest dużym znakiem zapytania, ale to nadal nie jest ponad połowa wyborców. To oznacza, że wszystkie karty są właściwie na stole – powiedział.

Polityk został zapytany o Szymona Hołownię. Jego partia, Polska 2050, odebrała Platformie kilka procent wyborców.

– Ja się na to nie obrażam. Każdemu partnerowi politycznemu życzę skuteczności choćby na moim poziomie, to wtedy nie będzie już problemu – powiedział lider PO.

