Kowalski o restrykcjach dot. kościołów: Nie dzielmy Polaków

W tym tygodniu rząd i resort zdrowia przedstawili nowe obostrzenia sanitarne w całym kraju. Restrykcje pandemiczne kolejny raz dotkną kościołów. Od 15 grudnia tego roku limit wiernych w świątyni będzie wynosił 30 proc. Ma to związek ze zmianą zasad stosowania tzw. certyfikatów covidowych. Ograniczenia zostaną zatem wprowadzone na czas Bożego Narodzenia, jednego z najważniejszych okresów roku liturgicznego dla katolików.

"Nie wolno dzielić"

Rządowe i ministerialne decyzje skrytykował z mównicy sejmowej poseł Janusz Kowalski.

– Walka z COVID-em wymaga debaty i szukania dobra wspólnego. Mówię, tak jak zdecydowana większość posłów: "Stop segregacji sanitarnej". Jest to odbieranie milionom Polaków praw obywatelskich. "Tak" dla dobrowolności szczepień. Dzisiaj słyszę, że są pomysły, aby do kościołów wchodziła policja i legitymowała wiernych, czy są zaszczepieni. Absolutnie nie ma na to zgody. Jest pomysł pani Siarkowskiej, przewodniczącej parlamentarnego zespołu ds. sanitaryzmu, merytorycznej, eksperckiej debaty z Ministerstwem Zdrowia, żeby szukać najlepszych rozwiązań. (...) To szaleństwo trzeba zatrzymać. Nie ma zgody na to, żeby policja wchodziła do kościołów. Niech eksperci usiądą przy wspólnym stole i rozmawiają. Szukajmy dobra, a nie dzielmy milionów Polaków – mówił parlamentarzysta Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

twitter

Obowiązkowe szczepienia

Przypomnijmy, że rządzący przy rekomendacji ministra zdrowia chcą wprowadzić obowiązek szczepień preparatek przeciwko COVID-19 dla trzech grup zawodowych w Polsce od 1 marca 2022 roku. Przymus dotknąłby nauczycieli, medyków i służby mundurowe.

Poza tym, pracodawca ma mieć możliwość zweryfikowania wyniku darmowego testu na obecność koronawirusa (Sars-CoV-2) w organizmie swojego pracownika. Ku takiemu rozwiązaniu ma powstać specjalny projekt ustawy.

Czytaj też:

Duża liczba zakażeń w czwartek. Kraska podał dokładne daneCzytaj też:

Groźne powikłanie po szczepieniach? Lekarze wyjaśniają