Kiedy inflacja zacznie spadać? Minister finansów odpowiada

– Spodziewamy się, że inflacja teraz będzie szczytować styczeń-luty i wtedy będzie powoli schodzić. I jak będzie jakiś inny czynnik, (…) trzymamy sobie taką możliwość otwartą, że będziemy dalej kontynuować kolejną tarczą – powiedział Kościński w radiowej Trójce.

Wczoraj Sejm przyjął - w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej - pakiet czasowej obniżki akcyzy i wprowadzenia dodatku osłonowego. Rząd nie wyklucza jej przedłużenia, gdyby była taka potrzeba. – Finanse publiczne są (…) w bardzo dobrym stanie i możemy sobie na to pozwolić, jeżeli będzie taka potrzeba – podkreślił minister.

Pytany o zwiększenie wartości złotego, powiedział: – Jest sposób, żeby trochę schłodzić inflację poprzez zwiększenie wartości złotówki, (…) ale myślę, że tak samo mamy tutaj schłodzenie popytu w Polsce.

Kościński o przyczynach inflacji

– Inflacja spowodowana jest przez dwa czynniki: jeden zewnętrzny, a drugi - wewnętrzny. Nie możemy wiele zrobić, jeśli chodzi o te zewnętrzne czynniki, oprócz tego, żeby zwiększyć wartość złotówki, a na wewnętrzne już mamy inne możliwości. I tak Rada Polityki Pieniężnej właśnie używa tych narzędzi, podnosi stopy procentowe, co spowoduje, że schłodzi to popyt na kredyty, a to znaczy, że mniej będziemy kupować nieruchomości, mniej będziemy remontować i to wszystko razem powinno schłodzić inflację – wyjaśnił minister.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja konsumencka wyniosła 7,7% w ujęciu rocznym w listopadzie 2021 r., według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1% w listopadzie.

W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe o 50 pb – do 1,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Była to trzecia podwyżka z rzędu.

Glapiński: Wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja

