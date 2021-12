"Magazyn śledczy Anity Gargas" ujawnił nagrania, na których widać szczególną zażyłość redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Adama Michnika z komunistycznym generałem Wojciechem Jaruzelskim. Materiał wywołał szok i spowodował lawinę komentarzy w polskim internecie.

Na filmie z ust Michnika padają szokujące stwierdzenia. Redaktor naczelny "GW" mówi, że "kocha" Jaruzelskiego, nazywa go "polskim patriotą" oraz określa stan wojenny jako "najbardziej liberalny zamach stanu w dziejach świata".

– Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic – stwierdza także szef "Gazety Wyborczej" i dodaje: "Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili".

Ziemkiewicz: Michnik został bezlitośnie wykorzystany

Ujawnione przez "Magazyn śledczy" nagrania skomentował w mediach społecznościowych Rafał Ziemkiewicz. "Szokująca i trudna do przyjęcia prawda o Michniku jest taka, że to żaden demon, tylko zwykły dureń, który trafił w ogromne społeczne zapotrzebowanie uświnionych w PRL elit na takiego «przebaczacza», uwierzył w swoją wielkość i został przez komunistów bezlitośnie wykorzystany" – stwierdził na Twitterze publicysta "Do Rzeczy".

W 2016 roku Ziemkiewicz wydał książkę zatytułowaną "Michnikowszczyzna. Zapis choroby". Opisuje w niej powstanie postkomunizmu w Polsce, wskazując na Michnika jako głównego z jego twórców.

Tymczasem "Gazeta Wyborcza" oskarżyła Instytut Pamięci Narodowej o to, że ten bezprawnie przekazał dziennikarzom Anity Gargas materiał filmowy z udziałem Adama Michnika i Wojciecha Jaruzelskiego.

