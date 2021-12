Adamowicz: Jestem za federalizacją Unii Europejskiej

Europoseł w rozmowie z portalem Interia.pl powiedziała, że opowiada się za stworzeniem jednej opozycyjnej listy na wybory parlamentarne w 2023 roku.

– Trzeba spojrzeć na mechanizmy, które występują w krajach, gdzie rozszerzają się rządy autorytarne i populistyczne. Z tego typu rządami może wygrać tylko zjednoczona opozycja – powiedziała Adamowicz.

Wskazała, że wierzy w mądrość narodu, a osoby, które będą ewentualnymi liderami projektu, będą potrafiły zrezygnować z własnych ambicji.

– Wierzę, że Polacy są mądrym narodem, zmęczonym rządami PiS i będą potrafili dla dobra wspólnego się zjednoczyć – powiedziała europoseł. – Wierzę w zbiorową mądrość narodu i to, że osoby, które będą liderami, będą potrafiły zrezygnować ze swoich partykularnych interesów i ambicji – zaznaczyła.

Zapytana, czy liderem takiego projektu miałby być Donald Tusk, odpowiedziała, że mamy jeszcze dwa lata do wyborów i warto angażować nowych ludzi do polityki.

– Nie możemy tego wykluczyć. Powroty w polityce się zdarzają. Ale mamy jeszcze dwa lata i ważne jest, by angażować nowych ludzi do polityki i oddawać pewne pole społeczeństwu obywatelskiemu – powiedziała Adamowicz.

Adamowicz: Jestem za federalizacją UE

W rozmowie poruszono temat zmian, które zachodzą na arenie Unii Europejskiej oraz zjazd liderów partii konserwatywnych, który odbył się w Warszawie.

– W Warszawie mówiono o tzw. Europie ojczyzn. Ale to nie jest dobra koncepcja, bo sama współpraca gospodarcza nie wystarczy do pokonania tego, co dzieje się obecnie na świecie – odpowiedziała i dodała, że sama jest zwolenniczką koncepcji federalizacji UE, czyli "pogłębiania współpracy”.

