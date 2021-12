Z życia demokratów

W praktyce natomiast squaty, mnożące się w polskich miastach, tych rządzonych przez PO i lewicę, to objęte patronatem samorządów partyjne biura radykalnej lewicy, łączące funkcje noclegowni i ośrodka działalności polityczno-propagandowej. Mieszczą się w budynkach należących do miasta, fakt, że niekoniecznie tych w najlepszym stanie, ale za zgodą właścicieli. Nierzadko nawet ich mieszkańcy płacą za prawo zasiedlania symboliczną złotówkę, by uniknąć kłopotów z policją państwową. Regularnie odwiedzane są przez dziennikarzy i innych lewicowo--liberalnych gości, dla których organizują konferencje prasowe i szkolenia.