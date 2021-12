Morawiecki wprost: Coś niepokojącego dzieje się w Warszawie

9 grudnia warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej przegłosowali uchwałę o przyjęciu petycji o zmianie nazwy ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Przeciw głosowali wszyscy radni PiS, radna niezależna Monika Jaruzelska i jeden radny KO.

W związku ze skandaliczną działalnością radnych głos w sprawie zabrał szef rządu Mateusz Morawiecki. "Coś niepokojącego dzieje się w Warszawie. Najpierw anulowano święta Bożego Narodzenia ✨ na grafikach, którymi oklejono metro. Teraz stołeczni radni chcą anulować Rondo Romana Dmowskiego" – rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych.

Morawiecki podkreśla, że Dmowski jest ojcem polskiej niepodległości. "Czy to prezydent Trzaskowski pisze nowy rozdział polskiej historii. Rozdział, w którym nie ma miejsca dla bohaterów naszej niepodległości? Roman Dmowski, czy to się kierownictwu Platformy Obywatelskiej podoba czy nie, jest i będzie już na zawsze ojcem wolnej Polski, wybitnym współtwórcą niepodległej Rzeczypospolitej" – wskazuje premier.

"To ogromny wstyd dla stolicy Polski"

Jednocześnie premier podkreśla, że w Warszawie nadal jest wiele miejsc, które są symbolami komunistycznej dyktatury, ale to jakoś nie przeszkadza władzom miasta.

"To ogromny wstyd dla stolicy Polski, że do dziś nie pozbyła się narzuconego przez komunistów nazewnictwa. Rozumiem, że prezydentowi Trzaskowskiemu nie przeszkadza ul. Związku Walki Młodych. Za to przeszkadza Roman Dmowski i cała piękna patriotyczna tradycja ruchu narodowego" – dodaje.

Następnie premier pyta, jakie będą następne kroki władz miasta i czy zamiast Alei Solidarności będzie znowu ul. Świerczewskiego? "Radnych i prezydenta Warszawy proszę o opamiętanie. Warszawa nie może być przestrzenią realizacji Waszych uprzedzeń politycznych. Warszawa to stolica całej Polski" – kończy swój wpis.

Uchwała może okazać się wadliwa prawnie

W piątek okazało się, że radni KO zapomnieli o jednym szczególe. Prokuratura wskazuje, że w uchwale nie znalazły się kluczowe elementy dotyczące całej procedury zmiany nazwy ulicy. Jak informuje serwis wPolityce.pl, zabrakło informacji o powodach, dla których dotychczasowa nazwa powinna zostać zmieniona oraz uzasadnienia wyboru nazwy ulic.

Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie wszczęto postępowanie wyjaśniające, które ma charakter udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym.

