Pułapka imigracjonizmu

Bob Woodward, znana postać (we „Wszystkich ludziach prezydenta” grał go sam Robert Redford), w swej książce „Strach. Trump w Białym Domu” opowiada interesującą historię: „Jared Kushner zaprosił prezesa Goldman Sachs Gary’ego Cohna na 30 listopada [2016 r. – przyp. aut.] na rozmowę ze swoim teściem o gospodarce. Spotkanie zorganizowano w Trump Tower [trwał bowiem jeszcze okres przejęcia władzy przed styczniowym zaprzysiężeniem nowego prezydenta – przyp. aut.]. [...] Cohn powiedział Trumpowi, że gospodarka amerykańska jest zasadniczo w dobrej kondycji, ale jeśli podejmie się odpowiednie działania, to może dojść do skokowego wzrostu”. Po czym przypomniał, że „USA są imigracyjnym centrum świata” i „imigracja musi trwać dalej”.