Sojusz przeciwko szaleństwu

Trudność w opisaniu ubiegłotygodniowego spotkania liderów europejskich partii w Warszawie pojawia się już na etapie samej nazwy. Liderzy jakich partii się tam zjawili? „Prawicowych”? To słowo w każdym kraju znaczy coś innego, a dominujący w UE dyskurs medialny uczynił z niego pozbawioną konkretnego sensu obelgę. Eurosceptycznych? A może wręcz „antyeuropejskich”? To już czysta propaganda. Podobnie jak insynuowanie, jakoby wspólnym mianownikiem zgromadzonych były jakieś związki z Władimirem Putinem. Ponadto trudno też uznać za taki wspólny mianownik „konserwatyzm” – jak zwołane do Warszawy partie określili gospodarze szczytu z Prawa i Sprawiedliwości.